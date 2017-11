Dax : nouvelle opération gagnante des Canards en colère

Les canards en colère ont eu le nez creux ce mercredi après-midi à Dax. A un mois des fêtes, ils ont voulu retourner dans certaines grandes surfaces de l'agglomération vérifier la provenance des foies gras et magrets en rayons. Ils ont tiré le gros lot dans une des cinq enseignes visitées.

Les Bulgares se gavent à nos dépens

Joël Duboué et les autres membres des Canards en colère dans les Landes ont rempli trois paniers entiers de produits en provenance de Bulgarie. Quasiment tout le rayon en fait. Encore un exemple flagrant pour le responsable de l'association dans les Landes, éleveur lui-même à Saint-Lon-les-Mines : "on a trouvé 80% de produits bulgares distribués pourtant par Gers distribution et pour nous, producteurs, ce n’est pas possible, c’est un vrai trafic et on continue de crever en attendant."

De la graisse de canard d'origine bulgare. © Radio France - Faustine Mauerhan

Une différence de prix pas si intéressante

Mais ce qui surprend le plus David Planté, autre membre des Canards en colère dans les Landes, ce sont les prix proposés sur ces produits bulgares. "Pour des cœurs qu’on vend nous à 8€ le kilo dans les Landes, vous les avez à 6€50 ici en rayon et sans savoir d’où ça vient exactement, depuis combien de temps ils sont sous vide etc. Donc il n’y a vraiment aucun intérêt à acheter bulgare !"

Le directeur de l'enseigne en question n'a pas voulu répondre aux questions de France Bleu Gascogne.