Dax, France

Comme à Mont-de-Marsan, la ville de Dax se mobilise pour sauver sa boutique Orange, et éviter son déménagement dans le centre-commercial du Grand Mail à Saint-Paul-lès-Dax. Une quinzaine de personnes se sont rassemblées vendredi devant le magasin de téléphonie du centre-ville dacquois, pour déplorer la désertification des cœurs de ville.

Dax est en train de mourir

"Les clients nous connaissent, ce sont des boutiques de proximité qui font 200 à 300 entrées par jour (...) c'est un sentiment de gâchis parce que malheureusement, c'est commun à beaucoup de centres-villes qui deviennent désert", constate Jean-Luc Dupain, commercial chez Orange à Dax et délégué CGT.

En partant, Orange emmène ses clients mais aussi ceux de Baptiste, le patron du Drink and Food Corner, situé en face de la boutique de téléphonie. "Ça nous amène un certain nombre de personnes tous les matins, les gens font la queue devant le magasin, et en attendant leur passage, ils viennent boire des cafés. Orange était le dernier opérateur qui faisait un peu de résistance, mais là c'est terminé."

"Les élus politiques sont dans une posture"

Les manifestants ont distribué une pétition contre la fermeture de la boutique Orange du centre-ville de Dax. Comme son homologue à la mairie de Mont-de-Marsan, la maire de la cité thermale s'est déclarée elle aussi opposée au départ du groupe de téléphonie du centre-ville vers la périphérie. "Une posture", estime Michael Correia, commercial dans la boutique Orange d'Hossegor et délégué CGT.

"On regarde le centre-ville de Dax, c'est dramatique, une boutique sur deux est fermée, et ça c'est un choix politique d'ouvrir de grands centres-commerciaux partout, parce que ce sont les élus qui accordent les permis de construire."

Jean-Luc Dupain dénonce lui le double langage d'Emmanuel Macron. "Il dit qu'il veut sauver les centres-villes, vu la part d'actionnariat de l'Etat au capital d'Orange, je pense qu'il pourrait avoir son mot à dire."