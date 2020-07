Dax : visite du chantier des Halles et règlement de compte

La nouvelle majorité à la tête de la ville de Dax reprend le chantier des Halles a son compte et a organisé une visite de chantier ce lundi pour la presse locale. Le chantier a redémarré depuis le 4 mai après l'interruption du confinement. L'occasion de voir que le chantier avance, les premières structures sont désormais visibles. Mais surtout l'occasion pour la nouvelle équipe de se lancer dans une opération de "transparence" vis à vis de l'avancement des travaux. Ils ont pris près d'un an de retard et la nouvelle équipe municipale veut expliquer pourquoi. La visite de chantier s'est transformée en règlement de compte avec l'ancienne équipe municipale.

"La charpente en septembre"

Cette visite de chantier a démarré de manière classique, avec l'un des architectes du projet, "Aujourd'hui le chantier reprend lentement, avec une cadence qui s’accélère de jour en jour", explique Jacques Leccia. En effet, avec le confinement, le chantier a été arrêté près de deux mois. Il a repris le 4 mai dernier et l'on devine désormais les murs des futures chambres froides, la plateforme pour le futur escalator de la Fnac. Mais l'architecte a-t-il une idée du nouveau calendrier de fin de travaux ? "Aujourd'hui, non. il y a une personne qui fait l'ordonnancement du chantier qui travaille dessus et qui devrait sortir un planning prochainement", répond Jacques Leccia.

Si la ville veut aujourd'hui communiquer sur ce chantier, c'est aussi, et peut-être surtout, au regard du communiqué de presse que nous a fourni la nouvelle équipe, pour souligner les erreurs de l'équipe municipale précédente. L'amiante trouvée lors du chantier à cause d'un diagnostique "a minima" selon le communiqué de la ville aurait fait prendre 4 à 5 mois de retard pour dépolluer. 1,2 millions d'euros de surcoût. L'arrivée de la Fnac en cours de projet et la commande d'un escalator aurait retardé le chantier de 4 mois et la nouvelle majorité municipale précise : " En juillet 2019, la Ville de Dax annonçait l'arrivée de la Fnac et précisait qu'il n'y aurait pas de conséquence sur la date de livraison début 2020. Quelques semaines après, et comme dans la plupart des Fnac de France, la nécessité d'un escalator engendrait un nouveau retard estimé à 4 mois". Lors de l'annonce de l'arrivée du géant du multimédia, la majorité d'Elisabeth Bonjean avait annoncé un surcoût d'1,6 millions d'euros.

"Faire acte de transparence"

Lors de la présentation du projet de restructuration des Halles de Dax en 2017, la Ville avait annoncé une date de livraison courant 2019. En juin 2019, alors que les commerçants déménageaient dans le chapiteau provisoire, la fin de chantier était toujours annoncée pour la fin 2019. En Mars dernier, pendant la campagne des municipales, Elisabeth Bonjean, en débat sur France Bleu Gascogne avec Julien Dubois, annonçait une fin de chantier "dans trois mois". Alors quand on demande aujourd'hui à Grégory Rendé, adjoint au commerce, quand le chantier sera livré, il ne veut pas annoncer de date : "le but premier, c'est faire acte de transparence. Il y a eu trop d'annonces qui ont été faites par le passé qui ont déçu les Dacquois".

Pour la fin de chantier, le nouvel élu se contente donc d'évoquer un espoir. Celui du premier semestre 2021. Mais avec toutes les précautions d'usage face, notamment, à la crise sanitaire qui n'a peut-être pas dit son dernier mot. D'autant que Frédéric Coudron, directeur des services techniques de la ville, précise que les protocoles sanitaires mis en place sur le chantier se répercutent sur la productivité des ouvriers.

Les arches seront conservées et nettoyées. © Radio France - PF

20 commerçants ont pour l'instant été retenus pour occuper les étals. © Radio France - PF

Les futures chambres froides commencent à sortir de terre. © Radio France - PF