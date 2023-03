Day One : une plateforme orléanaise pour aider les salariés à s'engager dans les associations

Pour accéder aux offres de Day One , les entreprises doivent s'inscrire et payer un abonnement, qui varie en fonction des demandes. Il peut ensuite consulter et postuler à toutes les missions proposées par les associations : "Il y a plus de 1 000 missions sur le site, proposées par plus de 700 associations locales en France" énumère Elise Thibault-Grondé, la co-fondatrice du site.

ⓘ Publicité

Le mécénat de compétences...

La plateforme digitale met en avant le mécénat de compétences : à la place de dons financiers, les entreprises accordent des jours libres à leurs employés pour qu'ils puissent donner de leur temps à des associations. Cette pratique existe depuis 2003 mais elle est encore peu développée en France.

Capture d'écran de l'interface de Day One - Day One

Les durées de missions varient de quelques heures par an, à plusieurs mois cumulées. Une formule souvent appréciée par les salariés en pré-retraites "elles peuvent facilement être mises au placard mis à l'écart en fin de carrière, ces missions leur permettent de trouver des associations pour s'y engager ensuite, et donc préparer sereinement sa retraite" développe l'entrepreneuse orléanaise.

... encouragé par la région Centre-Val de Loire

Pour les créateurs de Day One, l'engagement sociétal d'une entreprise fait de plus en plus partie des priorités des collaborateurs : "Aujourd'hui, 9 jeunes sur 10, une fois leur diplôme en poche, veulent travailler pour une activité qui a du sens " détaille Elise Thibault-Grondé.

LVMH, Orange, l'URSSAF... près d'une centaine d'entreprise sont passées par Day One pour leur salariés et les missions sont variées : "Il est possible de participer à des maraudes avec la Croix Rouge ou de mettre à profit ses compétences professionnelles : par exemple, former une association à l'utilisation de l'outil Excel" illustre l'Orléanaise.

Une initiative encouragée par la région Centre-Val de Loire, qui a attribué 400 00€ de subvention à Day One début février.