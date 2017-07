DD du Pwatoo au Futuroscope

Quand le Futuroscope joue les grands frères ! Depuis 2 ans, le Parc "chapeautait" la marque neuvilloise DD du Pwatoo en vendant certains de ses produits en boutique, mais là, le partenariat va plus loin : le "baudet déjanté" dispose désormais d'un carré VIP au Futuroscope de Poitiers.

C'est un partenariat gagnant-gagnant qui se prolonge entre 2 marques identitaires du Poitou : La plus ancienne, la plus identifiée, la plus prestigieuse : Le Futuroscope. La plus jeune, plus effrontée, plus rigolote : DD du Pwatoo.

Quand le Futuroscope joue les "grands frères"

Depuis plusieurs années le Futuroscope joue les grands frères pour les producteurs et créateurs locaux en leur offrant une petite place sur les étals de ses boutiques. Les produits sont choisis au préalable par une commission qui se réunit tous les ans.

Un an après sa création donc, en 2015, DD du Pwatoo avait fait son entrée dans les boutiques du parc mais là, le "parrainage" va plus loin : c'est carrément du co-branding, c'est à dire l'association de deux marques pour le développement, et la commercialisation d'une gamme de produits qu'elles cosignent.

DD du Pwatoo by Futuroscope, l'association de 2 marques identitaires du poitou © Radio France - Isabelle Rivière

Un partenariat avec 21 producteurs locaux

En l'occurrence, toute une gamme de produits dérivés type tasses, t-shirts, casquettes "DD Du Pwatoo by Futuroscope". Avec pour l'occasion une place de choix dans la boutique "Comptoir de la vienne",, une échoppe qui sert de vitrine des savoirs-faire gastronomiques et artisanaux locaux. On y trouve notamment du rosé du Viticulteur Morgeau, la bière de Bellefois, le pâté de la Maison Mitteault ou encore le Broyé Goulibeur. Plus d'une cinquantaine de produits référencés pour un chiffre d'affaires supérieur à 30 000 euros.

Une image décalée qui colle avec celle de certaines attractions

Depuis 3 ans, DD du Pwatoo s'amusait à détourner des visuels du Futuroscope. Qu'à cela ne tienne ! Le Parc a sauté sur l'occasion pour pousser l'audace jusqu'au bout. Un partenariat commercial entre les 2 marques. "L'humour, c'est aussi un bon moyen de communiquer", explique Rémy Treguer, responsable Boutiques au Futuroscope.

" Surtout que ce DD du Pwatoo, il a un côté fun, un ton décalé, qui colle aussi avec l'image de certaines de nos attractions", conclut-il.

Une aubaine pour DD du Pwatoo

Pour DD du Pwatoo c'est une véritable aubaine : en 2016, par exemple, le Futuroscope a accueilli 93 000 visiteurs. Belle vitrine pour le baudet facétieux, surtout quand on sait que 80% d'entre eux passent par les boutiques souvenirs avant de quitter le Parc.

"Pour nous, c'est une fierté d'avoir été choisis par le Futuroscope". Frédéric Trouvat, le co-créateur de la marque neuvilloise."

Le co-créateurs de DD du Pwatoo entourés de responsables du Futuroscope © Radio France - Isabelle Rivière