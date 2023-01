De 30 à 100 euros de plus la nuit pour des touristes en Normandie : Étretat veut changer les règles

À Étretat, le prix moyen d'une nuit en location pour des touristes a augmenté de trente euros, entre fin 2019 et fin 2022. Tel est le résultat enregistré par le site AirDNA, dans des données compilées par le site Le Monde . De quoi inquiéter le maire de la commune, André Baillard : "Depuis le confinement, tout a changé, explique-t-il. Les prix ont augmenté et on n'a plus vraiment le même type de touristes. Étretat appartient à tout le monde pourtant."

Une nouvelle règlementation à Étretat ?

Dans la commune de 1.200 habitants, le problème est double : des prix trop élevés, et trop de biens à louer. Près de 40% de toutes les habitations sont à la location ici. Pour le maire, il est temps d'agir. "Nous avons observé ce qui a été fait à Deauville, Cabourg, Biarritz ou Saint-Malo. On veut s'inspirer de ce qu'il ont fait". Notamment l'obligation de déclarer son bien à louer en mairie. La mairie envisage aussi la mise en place d'une écotaxe, mais il sera plus difficile de plafonner les prix. Des décisions seront prises avant l'été prochain.

Ces prix élevés, ils dissuadent certains de louer dans la ville. Quelques touristes confient avoir préféré louer plus loin d'Etretat et venir en voiture, quitte à participer au problème de stationnement dans le village. "Les prix sont un peu élevés pour la saison", s'étonne d'ailleurs Rachid, croisé avec sa famille sur la plage.

Une opportunité pour Sainte-Adresse

A Sainte-Adresse, près du Havre, on a le même problème, mais pas la même réponse. La commune compte une trentaine de gîtes sur Airbnb, et les prix ont explosé : le prix de la nuit en location a augmenté de 167% en moyenne entre septembre 2019 et septembre 2021. "Tant que des gens peuvent venir découvrir Sainte-Adresse, cela me va" en sourit le maire, Hubert Dejean de la Bathie. Il y voit une augmentation de la demande pour venir sur la côte normande : "Si c'est bien placé, bien décoré, avec un bel accueil, cela peut expliquer un prix plus élevé", explique-t-il, plaidant pour une auto régulation du marché de la location.

La ville a d'ailleurs choisi de posséder elle-même des logements sur Airbnb, comme le poste de secours sur la plage , à louer les dix mois hors été. Et ce n'est pas fini, la ville veut mettre sur la plateforme un blockhaus habitable. "Les gens viennent en Normandie pour un week-end, pour l'expérience, dit le maire, ça, ce serait une vraie surprise !" Avantage de ces locations "communales" : le prix, que la mairie veut laisser relativement bas. Comptez cent euros la nuit dans le poste de secours, directement sur la plage.