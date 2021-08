De bons premiers résultats pour la saison touristique en Bretagne

Selon Tourisme Bretagne, 73% des professionnels de l'hébergement sont satisfaits de la fréquentation touristique sur la période de mai à mi-aout. Les résultats sont plus nuancés du côté des visites et loisirs en raison du pass sanitaire. Les restaurateurs son seulement 61 % à être satisfaits.

Selon Tourisme Bretagne, les premiers résultats de la saison estivale sont encourageants.

En juillet et août 2021, 59 % des Français sont effectivement partis en vacances ou en week-end. Les destinations françaises ont eu la part belle (89 % des séjours). La Bretagne, largement plébiscitée dans les intentions de départ, reste en bonne position dans les destinations de séjour, même si elle a pu pâtir de la météo maussade de cet été pour les réservations de dernière minute.

Dans ce contexte, 73 % des professionnels bretons se disent satisfaits de la fréquentation touristique sur la période de mai à mi-août 2021. Ce sont les hébergeurs qui affichent le niveau de satisfaction le plus élevé, notamment les loueurs de meublés (77 % de professionnels satisfaits et une fréquentation en hausse de 8 % en juillet). Les hôteliers et gérants de camping ne sont pas en reste (76 % et 73 % de satisfaits) même si la météo a pu freiner certains départs de dernière minute et ponctuellement amputer la durée de certains séjours. Les professionnels du littoral sont également les plus satisfaits de la saison (74 %).

Les activités de loisirs ralenties

Du côté des activités de visite et de loisirs, ralenties à la fois par la météo maussade et la mise en place du pass sanitaire à compter du 21 juillet, les résultats sont plus nuancés. 63 % d’entre eux affichent une satisfaction quant à la fréquentation de la période mais seuls les châteaux et musées ont réellement le sourire, avec 71 % de satisfaits.

Seulement 61 % des restaurateurs satisfaits

Les restaurateurs ont un avis mitigé. Après une année difficile, un redémarrage timide depuis la fin mai, la mise en place du pass sanitaire a de nouveau freiné la fréquentation estivale. Seuls 61 % sont satisfaits. Les établissements situés en milieu urbain (non-littoral) peinent également à renouer avec l’activité. 32 % affichent une fréquentation en baisse.