Déconfinement en Dordogne : le retour chez les pâtissiers

Que ce soit dans sa boutique de Bergerac ou celle de Périgueux, l'engouement est le même pour ce premier weekend de déconfinement en Dordogne. Francois Granger, le pâtissier, a vu avec plaisir ses clients revenir, ravis eux aussi de retrouver leurs gâteaux favoris.

Les gourmands ont retrouvé le chemin des pâtisseries © Radio France - Valérie Déjean

"On est agréablement surpris, les clients sont de retour. On a quelques gâteaux en commande pour des anniversaires." Pour François Granger, les périgourdins ont surement reporté des fêtes d'anniversaire à ces premiers jours de congés sans confinement. Mais attention, il ne s'agit pas de gros repas: "On est toujours dans des configurations entre huit et dix personnes maximum. Je pense que tout le monde a bien pris conscience des enjeux." Les périgourdins sont donc gourmands mais raisonnables de l'avis du pâtissier qui a vu arriver la fin du confinement avec soulagement. "Ça remonte le moral de tout le monde." Le chef avait réduit la voilure côté personnel, mais au vu de l'affluence dans ses boutiques, tout le monde reviendra au travail dans ses pâtisseries dès mardi prochain.