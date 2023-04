De fausses chambres d'hôtel à réserver pendant l'Armada de Rouen : prudence avant de louer

L'annonce, publiée sur Internet à la fin du mois de mars, promet deux nuits d'hôtel pour deux personnes dans un établissement proche du centre-ville rouennais, tout en précisant que l'établissement "est averti et d'accord". "A saisir car plus aucune place dans les hôtels proches des quais". Prétendument achetées 440 euros, ces deux nuits sont revendues 370. L'annonce semble pourtant fausse. Contacté, l'hôtel en question, le Holiday Inn Rive Gauche, dément toute implication : "On ne fonctionne pas comme cela, on n'a pas donné notre accord. Le danger serait que quelqu'un vienne avec cette fausse réservation et qu'on ne puisse pas l'accueillir", déplore le directeur de l'établissement, Vincent Mesureux. Plusieurs annonces, très similaires, sont en ligne.

Capture d'écran de l'annonce sur Internet - Théophile Pedrola

Si ladite annonce précise qu'il n'y a "plus aucune place" dans les hôtels rouennais, Vincent Mesureux rectifie : "Il y a beaucoup de réservations, nous sommes d'ailleurs complets plusieurs jours, mais il reste quelques nuits avec de la place, cela va se remplir en dernière minute", explique-t-il. "On est très contents, cela marche bien. Après Lubrizol, le Covid, les gilets jaunes, on a hâte que cela arrive, pour offrir une belle image de la ville", explique celui qui est aussi vice-président de l'UMIH 76, l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie en Seine-Maritime et membre de l'Office de tourisme de Rouen.

"Les hôtels de centre-ville sont quasiment complets, ceux un peu plus éloignés, comme ceux proches du Zénith ont encore de la place, mais ils sont accessibles facilement en transports", précise-t-il.

Sur les sites de réservations entre particuliers, là aussi, beaucoup de biens sont déjà loués. Certains décident d'ailleurs de profiter de l'occasion comme Alain, qui a mis exceptionnellement son bateau, amarré au port de plaisance de Rouen, en location. "Au vu de la pénurie de biens à ce moment-là, on se dit que ce serait bien de faire profiter du bateau. Puis cela permet d'amortir les frais d'entretien et de location du ponton", explique-t-il. L'annonce, postée le week-end dernier, n'a pas encore trouvé preneur, mais les visiteurs de dernière minute ne manqueront peut-être pas cet hébergement insolite.

