De gros bouchons en perspective ce jeudi à Nantes

Les entreprises artisanales du bâtiment, des travaux publics et des entreprises du paysage de Loire-Atlantique et de Vendée manifestent ce jeudi à Nantes. Et ça va entraîner de grosses perturbations pour la circulation à la fois sur le périphérique et dans le centre-ville de Nantes.

La crainte d'une hausse du prix du carburant des engins de chantier de 60%

À l'appel de leur organisation syndicale, la CNATP, ils protestent contre le projet de supprimer les tarifs réduits dont ils bénéficient sur le gazole non routier, celui qu'ils mettent dans les engins de chantier. La CNTP estime que ça va faire augmenter le prix de ce carburant de 60% d'ici 2022.

Des départs du Bignon, de Saint-Herblain et du nord du périphérique

Les manifestants ont en effet prévu se rassembler avec leurs utilitaires et leurs engins de chantier à 6h en trois points autour du périphérique : le Bignon, Saint-Herblain et le périphérique nord. Ensuite, ils veulent mener une opération escargot pour converger vers la préfecture, en plein centre-ville, pour 9h. Ils comptent ensuite rester là jusqu'à 15h avant de repartir vers leurs points de départ.

Les transports en commun perturbés

Conséquence, les réseaux de transports en commun anticipent de grosses perturbations du trafic. Les bus et les tramways de la Tan circuleront, mais ils seront retardés et/ou coupés en fonction de l'avancée des cortèges.

Les cars régionaux et départementaux Aléop, éviteront eux le centre-ville entre 8h30 et 15h.