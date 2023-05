De l'argent pour les entreprises agro-alimentaires de Lorraine

"On est bien content", confie Rémy Schlienger, patron de la brasserie "La fabrique des Grô" à Maxéville : 90 000 hectolitres de production par an. Son établissement a reçu au début de l'année une subvention de 88 000 euros, dans le cadre d'un fonds européen d'1,15 milliards d'euros, à répartir d'ici 2027 dans plusieurs entreprises de l'agro-alimentaire par la région Grand Est.

Une aide bienvenue

Cet argent, il a été fort utile pour Rémy, puisqu'il a financé à hauteur de 40% une toute nouvelle machine. "Une remplisseuse-capsuleuse qui permet de remplir les bouteilles en 3 heures, là où on faisait tout à la main avant", confie-t-il. Le prix total : 192 000 euros, "une maison", ironise Rémy, même si c'est un argument utilisé auprès de la région. "Il nous a dit une maison bien sympathique", sourit Dominique Renaud, conseillère régionale. "Mais je crois que si on ne les aide pas, on n'assisterait pas à ce que l'on voit ici."

Même pour la commune, cet investissement est accueilli bras ouverts. "L'histoire est belle parce que les brasseries de Maxéville on fermé après la Première Guerre mondiale, et donc ça fait revivre cette industrie", se réjouit Christophe Choserot, le maire de Maxéville. La brasserie va donc maintenant se consacrer à un nouvel investissement : l'achat de 2 fermenteurs à 25 000 euros pièce.