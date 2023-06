De l'argent qui tombe du ciel pour les jeunes entreprises stéphanoises avec les "Business Angels"

France Bleu Saint-Étienne Loire : Comment peut-on définir un "business angel" ? Un ange du commerce, en bon français ?

Gaëlle Rousseau : C'est une expression qui nous vient de nos amis Canadiens. Il s'agit d'un investisseur qui souhaite financer des projets innovants. Il s'agit souvent d'anciens dirigeants d'entreprises qui ont vendu leur société ou des gens qui, dans le cadre d'activités, ont pu accumuler un peu de fonds qu'ils mettent à disposition.

De l'argent fait pour un jeune entrepreneur qui démarre son activité, par exemple ?

En général on va accompagner les entreprises qui ont déjà un petit degré de maturation. Celles qu'on appelle les "startups", qui ont un projet et qui ont des perspectives d'évolution. Est-ce que le marché est mûr pour leurs produits ? Est-ce qu'il y a la capacité technologique... on se pose ces questions puis on peut leur apporter notre soutien financier ou leur apporter un peu d'accompagnement et d'expertise.

Concrètement, quel est l'intérêt pour vous, pour les "Business Angels" ?

Il y a deux intérêt. Le premier, c'est un intérêt fiscal puisque c'est une prise de participation dans la société ou dans l'activité qui est accompagnée. Les "Business Angels" vont éventuellement pouvoir avoir un retour sur leur investissement. Et puis surtout, ce sont des gens qui ont un passé entrepreneurial et ils adorent le transmettre ! On est dans la transmission d'un savoir faire, certaines compétences commerciales, stratégiques. C'est aussi souvent une façon de renouer avec l'entreprenariat. Quand on l'a quitté, en général, on a du mal à investir dans la recherches des mots fléchés !