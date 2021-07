De l'eau désinfectante plutôt que des produits chimiques dans un supermarché près de la Rochelle

Imaginez une eau à la fois pure et désinfectante, qui peut remplacer l'usage de produits chimiquesi. Une eau obtenue par électrolyse. Cette eau coule désormais eaux robinets de l'Intermarché de La Jarrie près de La Rochelle. Le procédé est développé depuis 5 ans par l'entreprise Olmpe Technology basée à la Rochelle. Il repose sur l'électrolyse en ligne de l'eau, qui produit ainsi de l'acide hypochloreux, une molécule totalement saine pour l'homme et qui a des propriétés désinfectantes naturelles.

Stéphane Leyssale et François-Xavier Trillot devant l' Intermarché de la Jarrie © Radio France - catherine Berchadsky

Fini les produits chimiques pour nettoyer. L'eau traitée peut être utilisée aussi bien pour nettoyer les aliments que pour se désinfecter les mains ou laver les installations. L'Intermarché de la Jarrie dans l'agglomération rochelaise, d'abord site pilote en octobre dernier a depuis adopté l'eau désinfectante. Le directeur de l'établissement François-Xavier Trillot y voit trois arguments majeurs : le confort de travail des salariés qui n'ont plus d'allergies à cause des produits chimiques, c'est aussi un atout pour l'environnement et le respect de la planète et enfin "un critère économique, la réduction de l'utilisation des produits chimiques et la baisse de quantité d'eau utilisée au quotidien nous permet d'amortir l'investissement" précise Xavier Trillot. 4000 euros économisés par an pour environ 16 000 euros d'investissements.

Béatrice travaille au rayon charcuterie et fromagerie traditionnelles, et se réjouit de ne plus avoir à utiliser de produits chimiques. "ça nous faisait surtout de l'eczéma, ça nous grattait les mains, mon équipe et moi-même n'avons plus du tout d'allergie au niveau des mains et des avants-bras"assure l'employée.

Les premiers à utiliser l'eau désinfectante ont été les éleveurs

La première application il y 5 ans de l'eau désinfectante a ciblé le monde agricole et notamment les éleveurs bovins, ovins ou porcins "on désinfecte l'eau que boivent les animaux pour qu'ils aient une eau hyper saine , ce qui contribue à produire des animaux dans de bonnes conditions" explique le directeur et cofondateur d'Olimpe Technology Stephane Leyssale. Résultat l'entreprise est leader dans le secteur de l'élevage et travaille avec 200 exploitations. La crise sanitaire liée au covid a également ouvert de nouvelles perspectives de marchés à l'entreprise qui a entamé une expérience pilote à l'école Jean Bart de La Rochelle. Plus largement ce sont tous les établissements accueillant du public qui sont aujourd'hui visés. Le marché de l'eau désinfectante dépasse également les frontières, puisque le procédé développé par Olimpe Technology est aujourd'hui présent en Espagne et en Russie.