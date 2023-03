De l'eau pour sauver les finances des Jardins du Mont Vaudois à Héricourt

Une réserve d'eau pourrait bien sortir les Jardins du Mont Vaudois, près d'Héricourt, de leur situation financière déficitaire. C'est en tout cas l'ambition de ce bassin collinaire, creusé dans un champ de Trémoins en Haute-Saône. Il s'agit d'un plan d'eau naturel de près de 5000 m3 alimentés par les eaux de pluie de la commune de Trémoins.

ⓘ Publicité

Cette retenue collinaire, la toute première de Haute-Saône, est tout l'inverse des bassines dont on parle dans l'Ouest de la France, car "elle ne puise pas dans le sous sol, mais capte les eaux ruisselantes des orages et autres pluies d'hiver qui en général ne rechargent pas les nappes phréatiques", explique Patrick Chapoulié, vice président des jardin du Mont Vaudois

Ce bassin permettra de mettre en culture les "tunnels" (parcelles sous serres) qui ont été installés il y a déjà quatre ans sur 15 ares à Trémoins, mais sans pouvoir être exploités faute d'irrigation. Ces cultures supplémentaires devraient permettre à l'entreprise d'insertion de tourner le dos à son déficit.

Les deux "tunnels", alimentés par la retenue de Trémoins, sont en train d'être semés © Radio France - Christophe Beck

"Il nous faut 60 000 € par an pour retrouver l'équilibre", dit Grégoire Gille, le président des Jardins (et maire de Trémoins). "L'exploitation des tunnels de culture, avec cette réserve, devrait y tendre, avec le soutien combiné des collectivités et donateurs particuliers". Une campagne exceptionnelle de collecte de dons vient d'être lancée sur helloasso.com.

"Sous tunnel, on multiple par quatre le chiffre d'affaire potentiel, par rapport au plein champ, car on est sur quatre cultures possibles, contre une seule en plein champ", détaille Marie-Agnès Roudot, la directrice de l'entreprise d'insertion.

Les Jardins du Mont Vaudois font travailler 42 personnes en parcours d'insertion, ainsi que 6 salariés permanents pour produire sur plus de 4 hectares quelques 300 paniers de légumes bio distribués chaque semaine.