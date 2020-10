De l'électricité 100% renouvelable pour tous les bâtiments communaux d'Oloron-Sainte-Marie

Depuis le 1er septembre, tous les bâtiments communaux et les points d'éclairage de la ville d'Oloron-Sainte-Marie sont alimentés par de l'électricité 100% renouvelable. Une démarche écologique, mais qui a aussi pour objectif de sensibiliser la population et les acteurs de l'énergie.

La ville d'Oloron-Sainte-Marie a pris une décision forte en matière d'écologie. L'entierté des locaux communaux et des points d'éclairage public sont désormais alimentés avec de l'électricité 100% renouvelable. La transition s'est faite en deux temps. Une première partie le 1er janvier avec le passage au vert pour les 14 sites de la ville les plus gourmands en énergie. C'est le cas de l'Hôtel de Ville, de la station d'épuration, ou encore de certaines installations sportives. Le deuxième temps s'est organisé le 1er septembre, avec 91 sites supplémentaires et 124 points d'éclairage public qui sont passés à une électricité plus propre.

Cette électricité provient essentiellement de la production photovoltaïque et hydraulique. Elle va coûter un peu plus cher à la ville, mais selon la mairie d'Oloron, ce surcoût est limité par rapport à l'impact environnemental positif que cette démarche va générer.

Deux bâtiments en autoconsommation

Au-delà de cette consommation renouvelable, la ville avait mis en place l'année dernière des panneaux solaires sur les toits du Centre technique municipal et du Trinquet, permettant à ces deux bâtiments de produire une partie de leur propre électricité.

Le panneau accroché au mur du Trinquet. Il indique en temps réel la quantité d’énergie produite par les installations photovoltaïques placées sur le toit. © Radio France - Dimitri Morgado

Une volonté de faire réagir

La démarche a aussi pour objectif de faire bouger les choses. Le maire de la ville, Bernard Uthurry, l'affirme : "Si tout le monde fait quelque chose, les producteurs d'électricité seront obligés de s'adapter".