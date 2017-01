VIDÉO - De l'entrepôt géant à la petite boutique de quartier, à chaque commerçant ses soldes

Le soldes d'hiver ont débuté ce mercredi 11 janvier et dureront six semaines. Pour les commerçants, c'est une période très importante, qu'ils soient des petits vendeurs indépendants ou des géants du net. Reportage en coulisses.

D'un côté, une petite boutique indépendante au cœur de Paris, tenue par une passionnée. De l'autre, un entrepôt de 25.000 mètres carrés parmi d'autres dans une zone industrielle tristounette en région parisienne, au service d'un géant de la vente en ligne. Deux endroits qui n'ont pas grand-chose en commun mais qui, ce mercredi, ont démarré en trombe les soldes d'hiver. Reportage.

La plus grosse journée de l'année

Ce premier jour des soldes d'hiver est tout simplement la plus grosse journée de l'année en chiffre d'affaire pour le site BrandAlley, avec 80.000 pièces vendues seulement mercredi. "Regardez, on voit plein de boites de bottes fourrées qui défilent sur la chaîne de tri !", constate le directeur de la logistique Stéphane Maurin. "On avait une super offre sur ce produit, c'est pour ça que ça cartonne et il n'y en aura bientôt plus !". Sur ce site, dès mercredi, un grand nombre d'articles était proposé à -70%.

Dans ce centre de stockage et de préparation des commandes, l'effectif passe de 60 à 120 personnes pour les soldes, avec trois équipes qui se relaient exceptionnellement de 5h à 1h du matin et travailleront aussi le week-end durant ces six semaines. Objectif : faire un maximum de place pour la collection printemps-été qui arrive.

Faire de la place pour la nouvelle collection

Chez "Les impertinentes", une petite boutique de vêtements de créateurs située dans le deuxième arrondissement de Paris, la journée n'est pas aussi importante que le premier jour des soldes d'été, mais elle représente une partie importante du chiffre d'affaires annuel. Les soldes d'hiver permettent à Olivia Kharoubi, la gérante, de faire de la place à la nouvelle collection : "Ma boutique fait 40 mètres carrés, avec une réserve de 30 mètres carrés", explique Olivia. "On ne peut pas pousser les murs, donc il vaut mieux vendre moins cher plutôt que garder du stock !".

La commerçante, qui a ouvert son magasin il y a deux ans, attend beaucoup de ces six semaines : "En 2015, les soldes d'hiver sont tombés au moment des attentats de Charlie Hebdo et de l'Hypercacher. L'an dernier, c'était deux mois après le Bataclan. Du coup, ça a plombé l'ambiance". Pour cette année, Olivia est plutôt optimiste : sa semaine de pré-vente, juste avant les soldes, a très bien fonctionné.

À LIRE AUSSI :

Et vous, comment comptez-vous faire les soldes ? Vos réponses à notre questionnaire

Les règles des soldes