De l'or dans les mains ?

Adrien Cousin va tenter de décrocher le titre national en mécanique moto aux 44ème Olympiades des Métiers à Bordeaux du 9 au 11 mars. Depuis tout petit, la moto est sa première passion, et la mécanique la seconde. Il s'est beaucoup entrainé pour décrocher l'or.

A 19 ans, Adrien Cousin est déjà le meilleur mécanicien moto de Nouvelle Aquitaine, il veut devenir le meilleur de France ! Il est sélectionné pour la 44ème finale nationale des Olympiades des Métiers, du 9 au 11 mars à Bordeaux (Parc des Expositions). La compétition se déroule sur 3 jours, en 4 épreuves pratiques : réparation moteur, réparation après accident, et deux diagnostics électriques. Il faut chaque fois rendre un travail le plus correct possible en 4 heures. Le jury observe aussi l'organisation, la propreté du travail et le respect de la sécurité. Adrien, qui est employé dans une concession moto de Royan, s'entraine tous les jours sur son lieu de travail, et le week-end, à domicile dans l'atelier qu'il s'est installé chez lui.

La moto est toute sa vie

La moto, prend une grande place dans la vie d'Adrien Cousin, candidat à la finale nationale des Olympiades des métiers (mécanique moto) © Radio France - Marie-Laurence Dalle

Tout petit, il montait sur la moto de son papa avec lui et en tenait le guidon. A 14 ans, il a eu sa première moto et en même temps a mis les mains dans le cambouis. Depuis, il n'a plus arrêté : si la moto est sa première passion, la mécanique est la deuxième. Il faut dit-il beaucoup de logique, de compréhension, et d'attention pour démonter et remonter un moteur, un véritable travail de précision. Chez lui, il se chronomètre pour préparer le concours, il est capable de démonter un moteur qu'il connait en 1 heure ! Cela fait des semaines qu'il s'entraine pour décrocher le titre national : "je suis serein, j'y crois" dit Adrien Cousin, qui sera très très déçu s'il ne décroche pas la médaille d'or aux Olympiades des métiers. Parallèlement au concours, il prépare pour le mois de mai un Contrat de Qualification Professionnelle de technicien confirmé.

10 qualifiés aux Olympiades des métiers dans les deux Charentes

Avec Adrien Cousin, ils sont dix charentais et charentais-maritimes en finale nationale de l'Olympiade des Métiers. Pour la Charente : Aurélien Boissout (tonnellerie), Axel Marolleau (menuiserie), Colin Thoreau (miroiterie), Romain Demptos (serrurerie), Steven Lancon (tournage). Pour la Charente Maritime : Baptiste Bellamy (taille de pierre), Etienne Briand (cuisine), Julien Chapeleau (ébénisterie), Quentin Plisson (installation électrique).

75 jeunes apprentis, lycéens, ou déjà salariés représentent la Nouvelle Aquitaine dans ces finales nationales des 44ème Olympiades des métiers. Résultats, samedi soir.

Les médailles d'or intègreront l'équipe de France qui disputera les finales internationales à Abu-Dhabi en octobre.