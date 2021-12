Blacstar, une brasserie bio ouverte à Ganges.

Une brasserie bio a ouvert ses portes le 10 novembre rue du Ménestrel à Ganges. Blacstar est tenu par Frédéric Gayaud un néo-brasseur de 54 ans et par son fils de 23 ans. Frédéric Gayaud est un ancien cadre d'une industrie pharmaceutique. Il s'est reconverti : "j'avais envie de monter mon propre business et fabriquer quelque chose de mes mains. Ainsi que de gérer le process de A à Z." Lui qui se dit "épicurien", "fan de cuisine et de bon vin" se tourne vers la bière après un voyage aux Etats-Unis où il a "découvert le monde de la brasserie artisanale."

Et forcément, il fallait produire des boissons qui se rapprochent de ses valeurs. Sa production est "100 % bio même si c'est difficile de s'approvisionner." Frédérick Gayaud a aussi fait le choix "d'un fournisseur d'énergie d'électricité durable et locale", Enercoop. Et de travailler avec une entreprise locale, Oc'Consigne pour "réutiliser des bouteilles vides, ainsi on économise 75 % de l'énergie dépensée pour refonde le verre."

Des bières et de la musique

Quatre bières sont proposées pour le moment à Blacstar : "une blonde, une blanche aux écorces de citron, une ambrée et des New England IPA." Mais d'ailleurs pourquoi ce nom ? "C'est un acronyme de Brasserie et Limonaderie Artisanale Cévenole Star. Et c'est aussi le nom d'un album de David Bowie" explique le fan de musique. Frédéric Gayaud prévoit déjà d'organiser des spectacles à la brasserie.

Pour le moment, il est possible d'aller acheter ses bières qui coûtent à l'unité de 33 centilitres ou 75 centilitres, entre 2,80 euros et 5,50 euros rue du Ménestrel à Ganges. La brasserie est ouverte tous les jours pendant les vacances de Noël. Le reste de l'année, il faudra s'y rendre le vendredi ou le samedi.