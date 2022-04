De la Chine jusqu'à Martillac : le pari de la relocalisation pour l'entreprise EMS Factory

Alors que la relocalisation et la réindustrialisation figurent en tête des propositions de la consultation Ma France 2022, l'entreprise girondine EMS Factory (anciennement EMS Proto) revient pour France Bleu Gironde sur son itinéraire. En 2020, à travers le fonds de soutien aux secteurs stratégiques pour la résilience de l'économie, cette société d'électronique a bénéficié du plan France Relance pour rapatrier à Martillac une partie des composants qu'elle faisait fabriquer en Asie.

"On a rapatrié la totalité de cette production en Europe et tout particulièrement en France lorsqu'on le pouvait. C'était une activité que l'on réalisait en Chine, et aujourd'hui, on le fait à Martillac. On est très fiers d'être en Nouvelle-Aquitaine, d'avoir des usines au milieu d'un océan de vins prestigieux", explique Pierre-Yves Sampere, le co-dirigeant de EMS Factory.

Plus de 2.000% de croissance en six ans pour une usine 2.0 entourée de vignes

Installée dans une usine de 2.000 mètres carrés à Martillac, sur le technopole Bordeaux-Montesquieu, EMS Factory a vu son chiffre d'affaire bondir de 120.000 euros en 2015 à 3,2 millions d'euros en 2021. En cinq ans, la croissance exponentielle de la jeune start-up atteignait 2.094%. Malgré la crise économique, elle devrait être de +35% en 2021.

"Les cartes électroniques, vous pouvez les retrouver dans votre téléviseur, dans votre voiture, dans votre téléphone portable. Bref, dans tous les produits quotidiens. On assemble des cartes et on les conçoit", détaille Pierre-Yves Sampere qui affirme avoir reçu deux millions d'euros du plan France Relance.

EMS Factory a construit son succès sur la promesse de réaliser des prototypes de cartes électroniques en un temps record. L'usine de Martillac emploie aujourd'hui 30 salariés et "tout y est robotisé". Une automatisation qui a permis, selon le PDG, à "passer entre les gouttes de la crise économique".