De la concurrence pour Engie au Géant Casino de Monthieu

Pas question d'acheter son électricité en même temps que sa viande ou son vin, mais avec sa filiale Greenyellow, Casino entend concurrencer Engie.

Pendant toute une semaine, au coeur de la galerie du géant de Monthieu, Casino vend de l'electricité. La marque s'appelle Greenyellow, une entreprise créée il y a dix ans et filiale de Casino depuis juin dernier. Il s'agit en fait plus de découvrir la marque que de signer des contrats. Le groupe Casino part du constat que près de la moitié des gens ne savent pas que dépendre du distributeur "Engie" n'est pas obligatoire. Le principal argument de Greenyellow : c'est 10 % moins chère que chez "Engie".

Il ne faut pas croire que vous achèterez votre fromage, votre vin, votre viande et votre électricité au même endroit. En passant devant le stand promotionnel, on constate tout simplement que c'est un concurrent qui arrive sur le marché avec une politique tarifaire qui lui est propre. Alors qu'encore 48 % des gens ne savent pas qu'ils peuvent acheter leur électricité à un autre fournisseur. L'enjeu est de convaincre que ce changement se fait facilement. En l’occurrence, sur internet et sur une application.