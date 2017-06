De la Côte-d'Or au Canada : ces travailleurs qui veulent s'expatrier

Partir travailler à l'étranger, vous y avez pensé ? La semaine dernière, le Pôle Emploi organisait son premier salon de la mobilité internationale. En Bourgogne-Franche-Comté, 4000 demandeurs d'emploi ont déclaré être prêts à s'expatrier.

Bac+6 et sans emploi

Et parmi ces 4000 personnes, il y a Laurence, une Dijonnaise de 38 ans. Ses destinations de prédilections : le Canada, les Etats-Unis et l'Amérique Latine. En France, ses candidatures sont restées lettre morte.

"J'ai un Bac+6 à l'heure actuelle, plusieurs langues étrangères au compteur, spécialisée dans le management touristique et viticole... Et je ne trouve pas d'emploi en France. Je dois avoir un profil trop "atypique". J'espère trouver à l'étranger car l'éducation française et les diplômes français sont reconnus au-delà de nos frontières... Mais pas forcément à l'intérieur."

Cyril, lui, cherche un emploi sur une plateforme pétrolière. Ce natif de Mâcon, en Saône-et-Loire, a déjà travaillé huit ans à l'étranger. Il a attrapé le virus.

"J'ai eu une expérience en France qui ne m'a pas suffisamment motivé. Je cherche maintenant à reprendre la route et voir d'autres paysages..."

"On ne nous laisse pas faire"

Travailler et vivre autrement, c'est aussi ce que recherche Nadia, Dijonnaise de 23 ans, fraîchement diplômée dans la grande distribution. Elle rentre d'un stage et pense déjà à repartir :

"Lorsque j'étais dans mon entreprise aux Etats-Unis, bien que j'étais stagiaire, on me laissait vraiment faire les choses de A à Z, j'étais vraiment autonome, et si je faisais des erreurs, on était très bienveillant et on m'accompagnait. Alors qu'ici (en France), on ne me laissait pas assez faire les choses, ou alors, lorsque ça se passait mal, il n'y avait pas vraiment d'accompagnement... C'est ce que je déplore. Donc oui, pourquoi pas repartir à l'international, parce que c'est une expérience qui m'a beaucoup plu."

Les Français sont toujours plus nombreux à se laisser tenter par l'international. Actuellement, 3 millions de Français sont installés à l'étranger, soit deux fois lus qu'en 2010. Sur le podium des destinations les plus plébiscitées : la Suisse, les Etats-Unis et l'Angleterre.