A Avignon, l'association Chez Babel est le dernier atelier de couture de la région. Des demandeurs d'emplois y confectionnent des robes et sacs pour des créateurs de Provence. C'est surtout l'occasion de reprendre confiance après des années de chômage pour trouver un autre emploi.

En Vaucluse quatorze associations proposent des des CDDI, des contrats à durée déterminée d'insertion, souvent de six mois à deux ans. Repassage, couture, entretien d'espace vert, standard sur une plateforme téléphonique, ce sont de vrais emplois.

A Avignon l'association Chez Babel emploie une trentaine de couturières - et couturiers- pour confectionner des robes, des sacs, des cravates pour des créateurs de mode de Provence. L'atelier de couture Chez Babel est unique dans notre région et c'est un paradoxe: ce chantier d'insertion assure l’activité économique des créateurs mais il n'existe aucun autre atelier pour recruter les couturières en contrat à durée déterminée d'insertion de six mois à deux ans.

Etiquette made in Avignon pour retrouver confiance

Certaines robes découpées, assemblées et cousues dans l'atelier de Chez Babel ont atteint les 1300 euros pièce à Paris. Une vingtaine d'entreprises ou de créatrices de mode commandent chaque année des robes, des cravates, des sacs. Mais Patrice Lorello explqiue aux couturières qu'elles doivent "faire le deuil" de ce métier car le secteur ne recrute plus : "le paradoxe, c'est qu'il n'y a plus de débouchés mais nous faisons travailler dans la couture comme activité support pour s'orienter vers d'autres métiers"

Miss a terminé le surfilage d'une robe pour petites filles. Elle cherchait un emploi et "veut s'orienter sur l'aide à la personne, handicap ou enfant". Sur une autre machine à coudre au rez de chaussée d'un immeuble du quartier Saint Chamand d'Avignon, Candy compte sur les "petites retouches à faire pendant le festival pour monter sa future entreprises comme auto-entrepreneuse". Candy a retrouvé le sourire car "au chômage, on est stressé, on est pas bien. Chez Babel, ils prennent le temps d'être humain avec nous". Malgré un BTS des métiers de la mode, Aline n'a pas trouvé d'emploi. Elle veut désormais être dans la vente, vendeuse-retoucheuse.

Dans cet atelier, parmi les machines professionnelles, Véronique Tessier supervise coutures et cadences avec bienveillance : "c'est en se trompant qu'on va de l'avant. Ici on leur redonne confiance en elle".

Ce retour à l'emploi via des CDD d'insertion permet aux couturières et couturiers de mieux envisager l'avenir. Patrice Lorello confie que "lors d'un entretien d'embauche ou d'un essai, ils sont plus facilement pris car ils ne sont plus déconnectés des exigences de l'entreprise."

Candy veut créer sa propre entreprise de petites retouches © Radio France - Philippe Paupert