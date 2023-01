De la farine 100% landaise : le projet de meunerie bientôt abouti de quinze agriculteurs

"Personne n'y a pensé avant", s'exclame Mélanie Martin éleveuse mais aussi productrice de blé près de Mugron, en Chalosse. Avec une quinzaine d'agriculteurs des Landes, ils ont construit une coopérative baptisée Haria Blanca pour transformer eux-mêmes leur blé. La commune accueille désormais leur atelier de mouture, installé dans la zone artisanale. Dans cet hangar de 450m2, la minoterie prend forme, avec des silos en fer et en bois jusqu'au moulin à meule de pierre à taille humaine. Ils rêvent d'installer cinq à six boulangeries dans les Landes.

Valoriser leur production de blé

Chaque agriculteur a investi de l'argent mais aussi du temps dans ce projet, et s'est même formé avec un meunier. Grâce à un financement participatif, ils ont réussi à récolter 300.000 euros, et bâtir leur propre usine de transformation. "Le but, c'est d'être rentable car, jusqu'à présent, je perdais de l'argent à vendre ma céréale bio. On va pouvoir fixer un prix, sûrement 500 euros/tonne de blé", explique le président de la coopérative Nicolas Duluc.

Désormais, les producteurs landais vont pouvoir maîtriser leur coût de production, éloigné du marché mondial très fluctuant. "Le blé est payé en fonction de sa teneur en protéines et dans les Landes, le climat océanique ne permet un taux assez élevé pour être rentable", souligne Éric Labaste, paysan coopérateur. Ils ont donc décidé de privilégier le circuit-court.

De la farine pour les boulangeries locales

Le but c'est de vendre leur sac de farine localement à des particuliers et à des boulangers explique Eric Labaste. "Et surtout d'installer cinq à six boulangeries dans les villages les années prochaines si ça fonctionne", ajoute-t-il, "c'est le fil conducteur de notre coopérative à taille humaine".

Le premier sac de farine 100% landais sera mis en vente à la fin du mois de mars.