De Villeneuve-lès-Maguelone à la Grande Motte : la 5G arrive sur les plages de l'Hérault

Appeler ses grands-parents en vidéo sur la plage, c'est désormais possible. Mardi 6 juillet, Orange a mis en service la 5G sur une partie du littoral héraultais. De Villeneuve-lès-Maguelone à la Grande Motte, toute la côte est couverte.

Seul un quart des Français vit aujourd'hui dans une zone couverte par la 5G. Déployée depuis la fin 2020, Montpellier avait été l'une des villes pionnières en la matière.

L'opérateur espère ainsi garder une longueur d'avance sur ses concurrents qui ne sont également de déployer leurs antennes-relais.

Annoncée 10 fois plus rapide que sa petite sœur, la 5G n'est pour l'heure que 4 fois plus performante, nuance cependant Orange. Le temps que tout le réseau s'adapte à cette nouvelle technologie qui permet de recevoir internet sur son smartphone.

Si toutes les villes n'en sont pas encore dotées, Orange a voulu déployer, avant l'été, sa 5G dans les grandes stations balnéaires. Un impératif pour "désaturer" les réseaux mobiles, explique Tony Zagaroli, le directeur des projets innovants d'Orange en Languedoc Roussillon :

"Quand la Grande Motte multiplie sa fréquentation par 10 l'été, le réseau connaît de temps en temps une saturation. Le fait de lancer la 5G permet à nos clients 5G d'avoir un très grand confort de navigation, et de libérer de la bande passante pour ceux qui ne sont qu'en 4G."

Dans l'immédiat, tout le monde ne profitera donc pas de la 5G. Il faut pour cela remplir 3 conditions : se trouver dans une zone couverte, avoir un téléphone adapté et avoir souscrit le bon forfait mobile.

A l'instar d'Extra-Art, plusieurs entreprises héraultaises attendaient avec impatience l'arrivée de la 5G. Pour cette start-up montpelliéraine spécialisée dans le tourisme virtuel, un haut débit est la clé pour lancer sa nouvelle application mobile.

Sur l'écran de leur smartphone, les visiteurs pourront se fier à une carte d'orientation interactive, explique Arnault Labaronne, le fondateur d'Extra-Art. Une balade numérique avec de nombreux médias, très gourmands en données mobiles :

"On a des archives, du son, de la 3D, des cartes ce qui donne une application assez lourde. C'est pour ça que le développement de la 5G nous intéresse parce que c'est la garantie que l'utilisation sera fluide et rapide. On a déployé des choses en 4G mais il est clair que la 5G est cruciale."