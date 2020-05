Le relance éco : de la haute-couture au masque, l'usine de Bleu Marine Design dans les Deux-Sèvres rebondit

Les entreprises poitevines redoublent d’imagination pour sortir de la crise liée au Covid. A Thénezay dans les Deux-Sèvres, L’entreprise de prêt-à-porter haut de gamme « Bleu Marine Design » s’est reconvertie dans la confection de masques en tissus lavables et réutilisables. La famille Texier, à la tête de la maison depuis 1972 en a fabriqué 12 000 depuis mi-avril.

Deux mois sans chiffres d'affaires ? Impossible - Réjane Texier

Au début du confinement, Bleu Marine Design est contraint de fermer sa boutique-usine à Thénezay ainsi que son show-room à Paris. Un coup dur pour l'entreprise qui est en pleine préparation de commandes de créations pour les mariages de l'été. Réjane Texier et ses huit employés décident alors de ne pas se laisser abattre.

On est en famille, quand on rencontre un problème on se sert les coudes et on y va !

"Bleu Marine Design" a commencé à fabriquer des masques gratuitement pour les EHPAD du Poitou, les communes puis pour les particuliers et sa clientèle parisienne. "Personne n'avait de masques, tout le monde en voulait," c'est ce qui s'appelle saisir une opportunité. Une occasion en or pour sauver la peau de l'entreprise. "On n'aurait pas pu survivre à deux mois sans chiffres d'affaires," conclue Réjane Texier.

Le boutique-usine de Bleu Marine Design à Thénezay sera ouverte sur rdv à partir du 1er juin. 9 Rue de la Moinie, 05.49.63.02.04.