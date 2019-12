De la médecine douce pour apaiser les sinistrés du Teil

Le Teil, France

Ostéopathie, art-thérapie, réflexologie plantaire, hypnothérapie... C'est tout une palette de médecine douce qui est proposée aux habitants du Teil, encore traumatisés par le tremblement de terre du 11 novembre.

Depuis jeudi dernier, le centre socio-culturel propose des séances grâce à la participation bénévole de professionnels. "On n'est pas très bien, tous.... et je me suis dit que j'avais besoin de venir ici pour me libérer, évacuer, je crois qu'un tremblement de terre bouscule toutes nos énergies" raconte Dominique, qui a subi quelques dégâts dans sa maison encore habitable. Elle s'apprête à faire une séance de réflexologie plantaire, réalisée par Christine Saulnier, naturopathe à la retraite : "On touche des points d’acupuncture donc ça fait remonter beaucoup d'émotions. Il faut qu'elles sortent. On amène ce qu'on peut, si c'est une manière d'amener un peu de bien-être il faut le faire."

Une séance qui a fait "beaucoup de bien" à cette autre habitante du Teil : "Je suis angoissée, je dors mal depuis le séisme... ça fait du bien de prendre soin de soi" confie-t-elle, un thé à la main. Le centre socio-culturel affirme que d'autres séances auront lieu cette semaine.