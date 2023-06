De la Première Guerre mondiale à la construction de skateparks, le succès de Heude Bâtiment en Mayenne

L'entreprise Heude Bâtiment, créée à Pontmain et désormais installée à Ernée, fête ses 110 ans. La centaine de salariés et les dirigeants de l'entreprise se sont réunis autour d'un cochon grillé ce vendredi dans le Nord-Ouest de la Mayenne. Heude Bâtiment est spécialisé dans le gros œuvre et la menuiserie. C'est une des plus anciennes sociétés de notre département. Elle a traversé les âges malgré les difficultés.

En 1913, année de la création de la société et à l'aube de la Première Guerre mondiale, le fondateur de l'entreprise, Alfred Heude doit s'engager, raconte Gabriel Heude, l'actuel patron. "Il est parti dans les tranchées à Verdun et dans la Meuse. Ensuite il est revenu après avoir failli perdre la vie puisqu'il a pris un éclat d'obus dans le crâne".

L'entreprise continue de se développer mais elle traverse la Seconde Guerre mondiale. En 1949, Alfred Heude décède accidentellement. Nouveau coup dur, il faut trouver à la hâte un successeur. Un nouveau membre de la famille reprend la société.

À l'époque, le marché du bâtiment tarde à reprendre son envol. Dans les années 60, Heude Bâtiment compte 35 salariés. Une période pas forcément facile, mais l'entreprise résiste aux aléas grâce à deux qualités, d'après Raymond, un ancien employé. "L'honnêteté de l'entreprise et le sérieux dans le travail".

Le défi écologique

Dernier coup dur en date : la crise sanitaire de 2020. Mais Heude Bâtiment résiste encore. L'arrière-arrière petit-fils du fondateur, Xavier Heude reprendra prochainement l'entreprise avec d'autres associés et avec quelques défis à relever. "On a un secteur du bâtiment qui se réinvente, influencé par les questions écologiques et la gestion des déchets. On va faire de notre mieux pendant trente ans et puis pour les 150 de la société on aura des jeunes qui viendront nous remplacer et on sera contents" sourit-il.

Pionner dans la construction de skateparks

Les perspectives sont bonnes. Heude Bâtiment souhaite s'étendre dans la région Pays de la Loire et jouit déjà d'une bonne cote sur le marché du skatepark en béton. Un savoir-faire rare d'ailleurs dans l'ouest de la France. "On a fait nos premiers skateparks en 1992 à Saint-Malo, Évreux. Après on a continué d'en faire un peu sporadiquement. Pour notre part, ça fait 30 ans qu'on est sur ce marché large. Même à l'époque, j'ai participé à l'établissement des normes pour essayer de définir un peu les dimensions des rampes normalisées. On réalise entre 1,5 million et 2 millions d'euros de chiffre d'affaires sur cette branche" explique Gabriel Heude.