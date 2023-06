De la pub à la télé pour le Sarthois Glinche Automobiles pendant les 24 Heures du Mans

Vous avez peut-être remarqué les pubs pour le garage Glinche d'Écommoy (Sarthe) lorsque vous suiviez les 24 Heures du Mans sur la chaîne L'Équipe 21. À l'occasion du centenaire de la course les 10 et 11 juin, l'entreprise spécialisée dans la vente en ligne de voitures a diffusé plus de 270 pubs sur la chaîne de télévision. France Bleu Maine s'est entretenu avec Anne-Laure Javelle, la responsable communication du garage.

ⓘ Publicité

France Bleu Maine : Apparaître sur L'Équipe 21 au moment de la course du centenaire des 24 heures, ça engendre quelles retombées ?

Anne-Laure Javelle : Pas mal de retombées ! À la fois, la notoriété puisque les gens parlent de nous. On s'en rend bien compte le lendemain de la course. Des retombées également sur notre site internet, nous avons pas mal de demandes de devis, de reprises, de financement. On a eu une augmentation d'environ 50 % de connexion sur notre site internet en termes de visiteurs. Et puis des retombées sur nos réseaux sociaux.

Ces pubs sur cette chaîne de télévision, cela représente quelle part du budget annuel dédié à la stratégie de communication ?

L'Équipe 21, pour nous, c'est à peu près 40 % de notre budget annuel. On est donc présent pendant les 24 heures du Mans, avec une forte présence puisqu'on a eu 273 passages vidéos sur la chaîne. On a choisi cette année de communiquer principalement avec des "billboard", ce qu'on appelle "billboard", ce sont les messages d'entrée, milieu et fin d'émission qui permettent d'avoir une belle visibilité sur un temps relativement court. Et puis, on sponsorise également tout ce qui va être course cycliste, l'émission "l'équipe du soir" à certains moments de l'année et également "l'équipe de Greg" qu'on sponsorise au mois de septembre.

Plus de 200 publicités au moment des 24 heures. Est-ce que c'est surfacturé ?

Tout dépend de la négociation qui s'est jouée avec l'entreprise. Mais nous, par rapport à ce que ça nous apporte, c'est un budget qui est intéressant.

La course des 24 heures, c'est le moment le plus stratégique en termes de communication ?

Alors c'est un moment très fort dans l'année. Cela lance l'été aussi. Après, on communique toute l'année avec des offres régulièrement. Mais il est évident que les 24 heures étant dans la Sarthe et ayant une concession à 20 minutes du circuit à peine, c'est un moment très important d'un point de vue communication et notoriété.

Vous serez aussi présent sur nos écrans au moment des Jeux Olympiques 2024 ?

Bonne question ! On a quelques idées en tête, mais il n'y a encore rien de ficelé.