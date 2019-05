De la Savoie au Bas-Rhin à pied, les "gilets jaunes" d'Albertville sont toujours en marche vers le Parlement européen

Albertville, France

Les "gilets jaunes" d'Albertvillle (Savoie) arrivent au terme des 515 kilomètres qui sépare leur rond-point et le parvis du Parlement européen à Strasbourg dans le Bas-Rhin. Partis depuis le 19 avril, ils sont une douzaine de gilets jaunes savoyards à se relayer entre les vingt-cinq étapes de cette marche symbolique. Il leur reste encore cinq étapes et une semaine pour rejoindre le Parlement européen.

à lire aussi Sur la route du Parlement Européen, les Yellow Vests d'Albertville font étape dans le Territoire de Belfort

Les gilets jaunes d'Albertville sont toujours aussi déterminés pour montrer que le mouvement ne s'essouffle pas et surtout qu'il reste pacifique. "Les gens sont très gentils avec nous, ils nous demandent ce qu'on fait, ils sont très solidaires parce qu'ils savent qu'on marche pour une cause", raconte Jean-François Gardet, l'un des "gilets jaunes" marcheurs. "On reçoit beaucoup de soutien des automobilistes sur la route, ils nous klaxonnent mais on ne vas pas se mentir...parfois ils nous font des doigts d'honneur !"

"Les gilets jaunes attendent désormais les élections européennes pour voir ce qu'il va se passer mais je pense que le mouvement va continuer après puisqu'on attend des changements sur la politique française", confie Jean-François Gardet.