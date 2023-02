De la sève de bouleau récoltée goutte à goutte dans les Monts du Forez

France Bleu Saint-Étienne Loire : On ne parle pas tous les jours de sève de bouleau, pourtant elle est consommée depuis le Moyen-Âge ! Vous perpétuez une tradition, notamment dans la Loire ?

Grégory Bruyat : Exactement. C'est une activité qui se pratique en milieu naturel, dans des espaces de forêt diversifiés. Nos montagnes présentent des caractéristiques parfaites. Et ça marque pour moi la transition de l'hiver au printemps. L'arbre capte dans ses racines les minéraux du sol, les vitamines, et c'est très bon pour l'énergie vitale du consommateur. C'est pour moi chaque année une introspection, vraiment une période qui est riche et pleine d'enseignements.

Vous avez fait le choix de faire vos récoltes à pied, en vélo électrique, voire en traîneau quand il faut dépasser les 1 000 mètres d'altitude. Pourquoi ?

C'est un choix qu'on a fait dans le sens de la préservation de la forêt, avec les neiges et les gelées du mois d'avril qu'on connaît depuis quelques années. L'année dernière on a été obligé de monter et de récolter avec des luges. Et puis c'est tellement agréable d'entendre le réveil de la nature chaque matin quand on va à la récolte à 6 heures !

Grégory Bruyat en pleine récolte dans les Monts du Forez - "Sève de Forez"

Des récoltes très tôt le matin, dans le respect de l'environnement... on peut imaginer que ça a un coût ? A combien est-ce que vous vendez le litre de sève de Bouleau ?

Les cures, en général, sont à 35 € dans nos réseaux circuits courts, c'est à dire au niveau des Amap, des associations pour le maintien de l'agriculture paysanne, qui sont assez fidèles depuis le début de l'activité. Après en magasin, il y a leurs tarifs. Mais notre pratique est assez spécifique : la sève est embouteillée dans la matinée et livrée avant midi dans les magasins pour que les clients puissent avoir, chaque semaine, leur bouteille fraîche récoltée du matin !