De la spiruline made in Poitou

La spiruline2sevres c'est le nom de l'entreprise créée par Mabel Lestarquit. Il aura fallu plus d'un an et demie à la jeune femme de 34 ans pour s'installer et réunir toutes les conditions pour lancer son activité: "Il me fallait absolument un terrain agricole sur une surface de 2.000m2, sous les serres de 1.000m2, on trouve l'équivalent de deux piscines olympiques avec seulement 15 cm d'eau". La cheffe d'entreprise qui travaille seule, ne manque pas de travail et ça commence souvent très tôt " dès 5 heures du matin je dois m'activer pour faire une récolte à l'aube pour limiter les rayons solaires et surtout que la température monte très vite sous la serre." D'ailleurs parfois elle doit travailler 7 jours sur 7 car l'algue n'attend pas. Le matin elle ramasse la spiruline, une fois séchée elle la conditionne le soir. De la spiruline que l'on retrouve ensuite sous forme de paillettes, de comprimés

la spiruline transformée - spiruline2sevres

Des pouvoirs détoxifiants

Mabel Lestarquit qui rappelle les bienfaits de la spiruline "sa richesse en fer et en acides aminés, elle possède aussi des pouvoirs détoxifiants grâce au bêtacarotène, et un concentré de tonus."