Après une grande carrière tauromachique, Julien Lescarret s'est lancé avec un associé lui aussi ancienne figure de cet art taurin, dans l'ouverture de charcuterie ibérique. Iberico and co est la première charcuterie à avoir ouvert ses portes dans le centre de Dax.

De la tauromachie à chef d'entreprise : Julien Lescarret, gérant d'Iberico and Co à Dax

C'est une drôle de reconversion qu'a faîte Julien Lescarret, ancien matador, également consultant corrida sur France Bleu Gascogne. Pas si étonnante que ça, puisque sa carrière de chef d'entreprise, il l'a lancé avec une autre figure de la tauromachie. Javier Valverde, éleveur de cochon ibérique à Salamanque en Espagne. Iberico and Co, c'est le nom de la boutique de Julien Lescarret, installé à droite du parvis de la cathédrale de Dax. Tous les produits ibériques de cette boutique sont issus de l'exploitation de Javier. Cela fait une dizaine d'années que Julien travaille ces produits. Il a ouvert une deuxième boutique à Annecy et s'apprête à ouvrir la troisième à Toulouse.

Economiquement, Iberico and Co se porte bien à Dax. Les clients étaient au rendez-vous dès les premier jour. Ce qui a permis à Julien Lescarret et son associé de préparer l'ouverture de nouvelles boutiques et de préparer l'avenir sereinement.

