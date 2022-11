"De la truite au lieu du saumon", "pas de champagne" : certains Niçois vont s'adapter à ce Noël sous inflation

Depuis deux ans, le Covid planait sur Noël. Cette année, c'est l'inflation qui vient gâcher les fêtes de fin d'année. Les prix à la consommation ont augmenté de près de 6% sur l'année 2022 avec une hausse +20% sur le prix de la volaille ou encore +6% sur les jouets. Les Niçois vont devoir faire des choix pour éviter d'être dans le rouge et certains ont déjà prévu leur coup.

ⓘ Publicité

Les promotions vont dicter le repas et on ne pourra pas faire en fonction des prix qui sont proposés - Diane, une Niçoise

Sur la table de Diane, la fête sera moins folle. Cette Niçoise a même décidé de travailler le soir de la Saint-Sylvestre et de ne pas fêter le passage à la nouvelle année pour s'éviter une tentation supplémentaire : "Les promotions vont dicter le repas et on ne pourra pas faire en fonction des prix qui sont proposés. Ça va pas être du champagne mais du crémant, de la truite au lieu du saumon."

J'inviterai moins de monde : je garde la famille proche alors que les amis... C'est un jeu d'échecs ! - Attika

Attika a préféré trancher dans sa liste d'invités. "D'habitude, il y a des amis qui viennent. Là, j'inviterai moins de monde : je garde la famille proche alors que les amis... C'est un jeu d'échecs !", explique-t-elle sans problème.

Les cadeaux des enfants, un sujet sensible

Quand on touche aux cadeaux des enfants, là c'est autre chose. Pour Catherine, c'est hors de question. Cette Niçoise ne transigera pas : "On n'a pas souvent les enfants et petits-enfants tous ensemble pour les fêtes. Cette année, c'est le cas alors on va faire attention avant et après Noël mais on ne va pas se priver."

Josette abonde même si elle avoue qu'elle va essayer de regarder un peu plus les prix pour ses enfants : "L'année dernière on faisait un cadeau à 100 ou 200€, là on va rester sur 100€ et on va plus réfléchir à ce que ça va apporter à la personne."

On constate une augmentation du financement, c'est-à-dire que les gens vont acheter un objet et le payer en plusieurs fois - Jean-Marc Tayeb

Le directeur de la Fnac de Nice située dans le centre-ville, Jean-Marc Tayeb, confirme que la fréquentation est même un peu meilleure qu'en 2019 - dernière années hors Covid - à la même période. Il indique que les clients trouvent des astuces pour s'éviter des factures trop salées : "On constate une augmentation du financement, c'est-à-dire que les gens vont acheter un objet et le payer en plusieurs fois."