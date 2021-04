De la vente à la rénovation, en passant par la location : la Cyclerie à Léon

La Cyclerie, c'est une boutique en plein centre de Léon, en face de l'église du bourg. C'est un commerce particulier, qui s'appuie sur un respect de l'environnement. La boutique loue, vend et répare des vélos. L'entreprise travaille également avec deux associations environnementales.

Comment faire pour découvrir Léon et ses alentours, la côte landaise notamment, sans polluer ? Le meilleur moyen est de partir à la découverte de notre département à vélo. Pour cela, vous pouvez faire appel à l'entreprise de Vincent Garlat : La Cyclerie en plein centre de Léon. Sur la place principale du village, cette boutique a un concept bien particulier qui vise à nous sensibiliser sur des thématiques de citoyenneté et de protection de l’environnement. Très impliquée, l'entreprise reverse 5€ à l’association partenaire de votre choix, dès que vous dépensez 155€ ou plus.

Léon est un petit village qui a le mérite d'être vivant, contrairement à d'autres stations balnéaires plus proche de l'océan... - Vincent Garlat, gérant de La Cyclerie

La Cyclerie, une boutique aux multiples palettes

Hormis la vente et la location de vélo, l'entreprise propose également de la réparation de vélo. Une activité qui perdure tout au long de l'année, puisque comme l'avoue son dirigeant, Léon est un petit village vivant. Les habitants comme les touristes y viennent tout au long de l'année et font réparer leur vélo en boutique.