De la viande, des légumes et du savon dans un seul et même panier pour les habitants des environs de Neulise

France Bleu Saint-Étienne Loire : quelle est l'idée derrière ce site internet que vous lancez ce jeudi ?

Clotilde Fabre : c'est un groupe de producteurs qui s'est réuni en 2021 avec une problématique commune de visibilité de leurs produits et de leurs fermes. Ils sont venus soumettre cette problématique aux élus et aux techniciens de la collectivité. Et à force de discussion et de travail tous ensemble, l'idée d'un site commun à tous les producteurs de vente en ligne de leurs produits locaux est née.

Vous n'êtes pas une association, mais bien une communauté de communes. Quel est l'intérêt pour vous de jouer ce rôle de facilitateur ?

La collectivité a toujours été à l'écoute des producteurs et a toujours voulu soutenir les initiatives qui rendent le territoire plus attractif et plus agréable pour les personnes qui y vivent et pour celles qui y travaillent. Donc, c'était naturel de soutenir cette initiative, d'autant qu'il y a derrière un impact environnemental. Un des objectifs est de limiter les transports et de limiter les échanges pour aller d'une ferme à l'autre pour aller chercher les produits.

Il y a de la viande, des œufs, des légumes, mais aussi du savon ou des bouquets de fleurs... Vous chercher à revenir au tout local ?

L'objectif, c'est vraiment de rendre visible tous ces produits. On a la chance d'avoir un vrai territoire avec de nombreux produits, donc on les met en avant. Il y a une diversité de produits mais aussi une diversité d'exploitations : du conventionnel, du bio, des petites ou des grosses fermes... L'idée, c'est vraiment de représenter l'entièreté du territoire.

Il y a une quinzaine de producteur sur le site internet. Est-ce que c'est déjà satisfaisant pour vous et quelle est l'ambition à terme ?

C'est un très bon début. On a une très bonne dynamique de producteurs qui se sont organisés en association pour pouvoir porter à terme le projet sans la collectivité. C'est super de les voir s'investir ensemble en groupe. Quinze pour un démarrage, c'est très bien. On a aussi l'ambition d'accueillir de nouveaux producteurs : soit ceux qui étaient jusqu'ici réticents au projet ou ceux qui pourraient s'installer au cours des prochains mois dans la communauté de communes du Pays entre Loire et Rhône.