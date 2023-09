De Limoges à Marrakech, les professionnels du tourisme appellent à soutenir l'économie marocaine

Alors que les secours sont toujours à pied d'œuvre pour tenter de trouver des survivants dans les décombres après le tremblement de terre qui a fait plus de 2.900 morts au Maroc, une autre menace se profile pour le pays. Les professionnels du tourisme redoutent les conséquences économiques de cette catastrophe, car certains touristes annulent ou reportent leurs voyages. Le syndicat des principaux tour-opérateurs français (Seto) a d'ailleurs recommandé la "plus grande souplesse commerciale" jusqu'au 18 septembre inclus. L'objectif est de permettre aux clients dont le départ était imminent de reprogrammer leurs séjours, plutôt que d'y renoncer totalement.

Les annulations s'enchainent à Marrakech

Jean-Marc Renaudie, originaire de Limoges, tient un riad à Marrakech et il s'inquiète des images qui tournent en boucle sur les chaines d'information en continu. Selon lui, ça contribue à faire peur aux touristes alors qu'il assure que rien ne remet en cause d'éventuels séjours à Marrakech. "Je ne veux rien enlever à l'aspect dramatique de ce qui s'est passé, mais à Marrakech tous les hôtels, riad et restaurants sont ouverts. Les commerçants du souk ont rouvert et l'aéroport fonctionne normalement, donc il n'y a pas de raison d'annuler son voyage à Marrakech."

"Partir c'est aussi les soutenir"

"Plus que jamais, la population de Marrakech a besoin que les touristes viennent soutenir l'activité locale. Il ne faudra pas ajouter un drame économique à un drame humain" précise encore Jean-Marc Renaudie. Un avis partagé par les responsables d'agences de voyages de Limoges. Chez FRAM, sur deux séjours prévus au Maroc ces jours-ci, un seul a été annulé, par une famille qui craignait les répliques du séisme. Pas d'annulation en revanche dans l'agence Visages du Monde, mais la gérante s'attend à un ralentissement de la demande de séjours au Maroc et elle le déplore

"Les marocains ont besoin du soutien de tout le monde, car ils vivent du tourisme. Partir c'est aussi les soutenir !" Evidemment ça nécessite d'adapter certains circuits de visites, mais les villages de montagne les plus durement touchés, ne sont généralement pas les lieux les plus fréquentés par les touristes.