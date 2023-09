De moins en moins de candidats à l'emploi en Limousin

De plus en plus de secteurs touchés par la pénurie de main d'œuvre en Limousin.

Les temps ont bien changé dans le secteur des ressources humaines. Si depuis l'épidémie de Covid, l'hôtellerie et la restauration peinent à recruter, il en est de même aujourd'hui pour de nombreux secteurs. C'est ce que les entreprises limousines ont expliqué à Patrick Martin, le nouveau président du Medef, lors de sa visite à Brive-la-Gaillarde.

A l'agence Manpower de Limoges, la directrice Brigitte Soury explique : " il y a vingt ans, les salariés venaient nous voir pour être formés aux métiers de cariste parce que c'était un emploi bien rémunéré. Aujourd'hui, nous sommes obligés de chercher d'éventuels candidats à cet emploi et de financer leur formation. Et rien nous garantit qu'il la termine pour être embauché ".

Les salariés font jouer la concurrence entre employeurs

Le contexte économique et géographique n'aide pas en Limousin. " avec la hausse du prix du carburant, les salariés veulent maintenant trouver un emploi tout près de chez eux, même si c'est pour une ou deux journée de manutention. " Et dans les emplois qualifiés, ils font même jouer la concurrence.

Même constat chez le sous-traitant automobile Freudenberg, à Chamboret. Le directeur Christian Favetto rencontre de plus en plus difficulté à recruter aussi bien des manœuvres que des ingénieurs, qui font eux aussi jouer la concurrence sur les salaires et les conditions de travail.