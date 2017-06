De moins en moins de distributeurs d’argent en zone rurale dans l’Yonne

Dans l’Yonne, plusieurs villages ont déjà perdu leur distributeur dont celui de Chatel Censoir dans le Vézelien. L’automate a été enlevé il y a deux ans et les habitants et commerçants le regrettent toujours

C'est une petite machine qui fait partie de notre quotidien depuis 50 ans déjà ! Le premier DAB (Distributeur Automatique de Billets) a été mis en service à Londres, en juin 1967. Un demi-siècle plus tard, en France, après la flambée des années 2000, le parc des automates bancaires est en baisse. Car le paiement par cartes bancaires augmente et le besoin d'argent liquide diminue. Sauf que dans les zones rurales, la disparition des DAB reste un vrai problème. A Chatel Censoir, dans le sud de l'Yonne, les 670 habitants ont perdu le leur il y a deux ans et ça ne passe toujours pas.

Le distributeur le plus proche se situe à vingt kilomètres

Depuis la fermeture du distributeur et de l'agence bancaire, en août 2015, les habitants et les commerçants se sont organisés. La supérette est devenue un "point vert", où les clients du Crédit Agricole peuvent retirer de 20 à 100 euros explique Pascal Vernon, le responsable. _Mais quoi qu’il arrive, c’est un handicap puisqu’il faut faire vingt kilomètres pour aller au distributeur le plus proche à Avallon. A Chatel Censoir nous avons mis en place un point vert ou on peut retirer de l’argent sauf qu’il est réservé aux clients d’une seule banque: le Crédit Agricole. On est quand même un village touristique et il y a beaucoup de passage. Les gens sont surpris de ne pas trouver de distributeur de billet_s.

Les commerçants s’adaptent et proposent le paiement sans contact

Et au café, on peut payer son expresso par carte explique Maggie, la serveuse: « On a le paiement sans contact de un à vingt euros maximum, comme ça, le client peut prendre un café, il présente sa carte et c’est bon ».

Malgré tout, le distributeur manque aux clients des autres banques et aux personnes âgées attachées à l'argent liquide. Et surtout, à tous ceux qui font leur marché, le jeudi, comme Virginie. « Cela reste un gros souci car si les boutiques les bars acceptent les paiements sans contact cela devient plus compliqué pour faire le marché le jeudi matin ».

Et puis il y a les touristes, ceux du village vacances et ceux qui arrivent en vélo ou en bateau. Anne Milot, du magasin "très fleur et saveurs" est consternée : « La population locale s’est organisée mais pas les touristes. Lorsqu’ils arrivent au village, ils nous demandent ou est le distributeur et comme il n’y en a plus, ils repartent et ne consomment pas sur place ».

La commerçante a fait ses comptes, depuis la fermeture du DAB, son chiffre d'affaire est en baisse de 30%

Au Crédit Agricole, on explique que le nombre de distributeurs dans l'Yonne n'a plus bougé depuis deux ans, avec 80 DAB, mais aussi 34 "points verts", c'est à dire des points de retraits réservés aux clients de la banque et installés chez des commerçants partenaires.