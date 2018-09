Saint-Lô, France

"Le département de _la Manche fait partie des quelques départements en France où le nombre de bénéficiaires du RSA diminue_", assure le président du Conseil départemental de la Manche Marc Lefèvre : "Les chiffres sont significatifs : en 2 ans, c'est 7,5% de bénéficiaires du RSA en moins. Nous bénéficions d'un contexte économique favorable".

La baisse a été forte depuis 2015, lorsqu'on comptait 8372 allocataires, il n'étaient plus que 7448 en septembre 2017. Et il ne seraient plus qu'environ 7100 aujourd'hui, soit une baisse de 4,5% en un an.

La baisse s'est tassée depuis le début de l'année 2018, en raison de la très forte diminution des contrats aidés opérés par l'Etat. "Le département continue de proposer des contrats aidés spécifiques départementaux pour se substituer à ceux de l'état", assure le président du département.