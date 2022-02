De moins en moins de ménages endettés dans le Nord

Le nombre de dossiers de surendettement déposés dans le Nord en 2021 a baissé de 17,5% par rapport à 2019 (2020 étant considérée comme une année atypique en raison de la crise du covid). La Banque de France a traité ainsi 7302 dossiers. Dans 52% des cas, il s'agissait d'une première procédure. 42,9% de ces procédures ont abouti à un effacement total des dettes dans le département. Kathie Werquin, directrice régionale de la Banque de France, invitée de France Bleu Nord, précise qu'une personne sur deux n'a pas de capacité de remboursement et qu'il ne faut donc pas "miser sur le rebond en espérant que la situation s'améliore". Aujourd'hui, on parle de "rétablissement personnel", ce qui signifie un effacement des dettes et donc le rebond des personnes en difficulté.

Dans le Nord, en 2021, l'endettement médian (hors immobilier) des ménages surendettés s'élève à 12 900 euros contre 13 483 euros dans la région et 16 075 euros en France. Sans surprise, les personnes qui se retrouvent dans cette situation vivent souvent sous le seuil de pauvreté (18% des habitants des Hauts-de-France mais 67% des dossiers de surendettement dans le Nord). La direction régionale de la Banque de France observe également plus de femmes seules avec enfant(s) et plus de personnes au chômage.

Que faire quand on est en situation de surendettement ?

La déclaration de surendettement est une mesure gratuite, c'est un service public. On peut se rendre aux guichets de la Banque de France ou appeler le 34 14 ou même déposer son dossier en ligne.