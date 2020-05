De Nice à Paris : la Fête de la Musique de France 2 délocalisée après le Coronavirus

"Sans Musique la vie serait une erreur" écrivait Nietzche. France 2 ne souhaite donc pas renoncer à sa Fête de la musique en 2020. L’événement devait se tenir pour la troisième année consécutive à Nice. Mais le Coronavirus et les mesures empêchant des concerts jusqu'à la mi-juillet ont eu raison de cette hypothèse. Pour remplacer la Place Masséna et ses 30.000 spectateurs réunis, France Télévisions a choisi l'AccorHotels Aréna de Paris, une simple scène et une salle vidée de spectateurs.

Une soirée en soutien à la musique

« L'idée est de rassembler une trentaine d'artistes afin d'organiser une soirée en soutien aux salles qui ne peuvent pas ouvrir pour le moment et les festivals qui sont annulés cet été, annonce Alexandra Redde-Amiel, directrice des divertissements de France Télévisions dans un communiqué interne.

Quel programme ?

Il y aura du live évidemment mais aussi un certain nombre de séquences souvenirs de concerts cultes dans des salles mythiques et de moments forts, "vécus dans les plus grands festivals de France et des pays francophones avec qui l'on travaille à la préparation de cette soirée. » annonce la patronne du divertissement. Une trentaine d'artistes connus devraient participer. La liste complète sera dévoilée dans quelques semaines. L'émission sera diffusée prime time le 19 juin.