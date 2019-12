De nombreuses activités sont prévues ce week-end dans la Creuse pour le Téléthon

Creuse, France

Ce week-end c'est la 33e édition du Téléthon avec dès ce vendredi et ce samedi un marathon télévisuel organisé par l’Association française contre les myopathies (AFM). Ils ont besoin de vos dons pour permettre aux scientifiques de poursuivre leurs recherches et développer de nouvelles thérapies contre les maladies rares. L'année dernière en Creuse, environ 169 000 euros de dons ont été récoltés. En France, l'année dernière, le Téléthon 2018 a permis de récolter en tout 85 844 117 euros. Une somme en baisse de 3,3 millions d’euros par rapport à l’édition 2017. La 32e édition de Téléthon avait souffert des perturbations, en lien avec le mouvement des "gilets jaunes".

Des randonnées à moto et en quad sont organisées

Pour récolter des dons, il y a plein d'activités et d'événements organisés dans le département. A la Souterraine, ce samedi matin, il y a un défi de kapla dès 9 heures au gymnase de la Parondelle et une pyramide humaine l'après-midi à partir de 14 heures. Si vous êtes sportif et que vous n'avez pas peur de vous mouiller pour le Téléthon, un intervilles est organisé au centre aquatique de la Souterraine de 14 heures à 18 heures. Dans le Sud-Est de la Creuse, vous pouvez venir encourager les sapeurs pompiers. Ils se sont lancés le défi de transporter une personne en brancard depuis les tours de Crocq jusqu'à Mérinchalle à pied, une balade de 4 heures. A la Courtine, les sapeurs pompiers eux vont faire monter les petits et les grands à la grande échelle. A Aubusson, des ateliers créatifs sont prévus au hall polyvalent de la commune. Une visite du Père Noel est organisée à 16h30 et un spectacle de magie est prévu à 17 heures.

Dans le Nord Est du département, pour ceux qui sont à Boussac, il y a des randonnées à moto et en quad d'organisées mais aussi des démonstrations de boxe thaï et des balades en voiture ancienne. A Saint-Disier-Mabareau, vous pouvez tester de la moto enduro sur un circuit fermé. Enfin dans la commune de Dun-le- Paslestel, un apprentissage des gestes qui sauvent est prévu.