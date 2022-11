"De nombreux agents de la Ville de Marseille et de la Métropole ne s'en sortent plus" (Patrick Rué FO)

Jusqu'à présent le syndicat Force Ouvrière n'avait pas pris part aux mobilisations du jeudi (jeudi 27 octobre et 10 novembre) pour la défense du pouvoir d'achat mais cette fois, ce jeudi 27 novembre, le syndicat décide de se mobiliser pour demander des hausses de salaires dans la fonction publique face à l'inflation. Au sein de la Ville de Marseille et de la Métropole les agents des collectivités sont appelés à cesser le travail dans un contexte qui devient de plus en plus difficile financièrement estime Patrick Rué, secrétaire général du syndicat Force ouvrière des agents territoriaux de Marseille et de la métropole.

Il faut savoir qu'au sein de la Ville de Marseille et de la métropole, 2/3 des agents gagnent moins de 1.500 euros par mois

Des salaires jugés trop bas alors que les prix continuent de grimper. D'après Patrick Rué de plus en plus d'agents se retrouvent dans une situation de précarité : "Nous avons une commission sociale et on s'aperçoit que de plus en plus d'agents font appel à cette commission sociale parce qu'ils n'arrivent pas à boucler les fins de mois. Certains c'est pour avoir des prêts sociaux, d'autres c'est carrément pour avoir des dons parce qu'ils n'ont pas le nécessaire pour manger à la fin du mois et donc on distribue des bons alimentaires. Il y a la pauvreté chez les gens qui travaillent également."

Le gouvernement a déjà accordé une hausse de 3,5% du point d'indice mais pour le syndicat Force Ouvrière ce n'est pas suffisant face là l'inflation.

A Marseille le rassemblement est à 10h30 devant la préfecture ce jeudi, à 10h30 aussi les personnels des lycées professionnels organisent un rassemblement et une action sur le Vieux-Port.