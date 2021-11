De nombreux postes à pourvoir dans l'agroalimentaire dans la Manche

Florette, Agrial, Socopa : dans le centre Manche, les entreprises du secteur agroalimentaire sont nombreuses à recruter, pour tous les métiers, et acceptent les débutants

La semaine de l'agroalimentaire, la semaine de l'Industrie : les semaines de communication se suivent, et les problématiques pour les entreprises se ressemblent : un besoin important de recrutement. Dans le centre Manche, il y a des besoins dans de nombreux secteurs et en particulier dans celui de l'agroalimentaire. Tous les métiers de l'agroalimentaire sont concernés : de l'agent de fabrication aux préparateurs de commande jusqu'au conducteur de ligne. Et donc parfois des dizaines de postes proposés dans chaque entreprise. A Lessay, Florette recrute 50 personnes pour des missions renouvelables, Agrial a 12 postes à pourvoir pour une durée de 8 mois. La Socopa à Coutances ou l'entreprise de conditionnement de légumes, Coprimanche à Créances ont aussi lancé des recrutements.

Débutants acceptés

La plupart des postes sont des postes en CDD de quelques mois. Des entreprises qui doivent être plus actives qu'avant pour recruter : le taux de chômage est bas dans le département. Il faut donc redoubler d'opérations de communication souligne le Pôle Emploi de Coutances, qui propose des sessions de recrutement chaque semaine, souvent sur le site même des entreprises. Et il n'y a pas de pré-requis nécessaire.

"Les débutants sont acceptés mais il faut souvent avoir un moyen de locomotion car on est sur des postes en équipe. Mais sinon il n'y a pas de profil type , explique Emmanuelle Fontaine, elle est chef d'équipe au Pôle Emploi de Coutances. Les postes sont très ouverts. "