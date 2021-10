De nouveaux commerces ouvrent rue Taillefer à Périgueux

De nouvelles vitrines font leur apparition, à côté des locaux encore vides. Depuis quelques semaines, la rue Taillefer à Périgueux voit s'installer de nouvelles boutiques, des enseignes indépendantes notamment et des créateurs. A l'image de l'épicerie fine La Réserve, installée près de la cathédrale. La boutique a ouvert début juillet et propose des produits régionaux. Environ 70 clients entrent dans la boutique chaque jour. "La rue Taillefer est intéressante, il y a du monde tous les jours, explique tout sourire son gérant Sébastien Diez. On a beaucoup de place ici, c'est important après tout ce qui nous est arrivé on a besoin de pas se sentir les uns sur les autres." Le gérant a profité des aides de la mairie pour s'installer. Un coup de pouce sur les loyers, jusqu'à 4.500 euros étalés sur 18 mois, et une aide aux travaux jusqu'à 15.000 euros. La mairie propose également une subvention pour la rénovation des vitrines. D'après la mairie de Périgueux, une trentaine de commerces doivent ouvrir dans le centre-ville d'ici la fin de l'année.

Stéphanie et Sébastien Diez ont ouvert leur boutique "La Réserve" début juillet dans la rue Taillefer à Périgueux. © Radio France - Lise Roos-Weil

Des aides à l'installation offertes par la mairie

De l'autre côté de la rue, l'enseigne de lingerie Falbalas a déménagé de quelques mètres pour profiter des avantages de la rue Taillefer. "On a plus de passage et on peut avoir de grandes vitrines sur la rue, c'est idéal", précise la gérante Nicole Besse. Plus bas dans la rue, c'est une star des réseaux sociaux qui a choisi la rue pour ouvrir sa propre boutique "Maison Birds". "C'était évident pour nous de nous installer dans une ville moyenne comme Périgueux, explique Natacha, co-fondatrice de la boutique. Si on peut participer à dynamiser le centre-ville, tant mieux."

Des clients dubitatifs

Les boutiques voisines voient également ces arrivées comme une bonne nouvelle pour attirer les clients dans la rue. L'avis n'est pas forcément partagé par les clients croisés. "Ca ne dure jamais longtemps, six mois après ces boutiques ferment", juge Francine. Chantal, elle, est catégorique : "Périgueux est mort de toute façon, on ne voit plus personnes en centre-ville."