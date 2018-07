Flamanville, France

L'EPR de Flamanville aura "quelques mois de retard" selon le directeur du chantier Bertrand Michoud. Combien ? Ni EDF ni l'Autorité de Sûreté Nucléaire ne s'aventure à donner une date précise. Il y a quelques semaine EDF parlait d'un "éventuel retard", aujourd'hui c'est clair il y aura bien un décalage "dû aux problèmes de soudures en revanche c'est beaucoup trop tôt pour le caractériser" selon toujours Bertrand Michoud. Du côté de l'ASN aussi on précise qu'il y aura des mois de retards. Et puis il y a des bruits qui vont encore plus loin à l'Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire il se murmure que l'EPR pourrait démarré avec 24 mois de retard. La facture de l'EPR a triplé passant à 10, 5 milliards d'euros et si le combustible devrait arriver à la fin de l'année, la mise en service commerciale ne se ferait pas avant 2019 soit avec 7 ans de retard.