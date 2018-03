Cherbourg, France

Deux nouveaux pontons vont être installés quai Lawton Collins à proximité du Pont Tournant à Cherbourg en Cotentin. Il s'agit de remplacer des structures vieillissantes. La première étape de ce chantier spectaculaire consiste donc à mettre en place quatre nouveaux pieux de 22 mètres de long qui serviront à les amarrer. Les pieux seront enfoncés à plus de 12 mètres de profondeur. Sur ces nouveaux pontons, les plaisanciers disposeront d’un accès à l’eau et à l’électricité ainsi qu’aux dispositifs de sécurité : bouées de sauvetage, extincteurs, échelles de remontée… Les dessertes seront éclairées par un cheminement lumineux. Plus grands que les anciens, les pontons offriront 10 places supplémentaires, soit 49 au total. En raison des nouveaux services offerts sur ces installations rénovées, les tarifs des nouvelles places seront alignés sur ceux des pontons du quai de Caligny à compter du 1er janvier 2019. Enfin durant toute la période du chantier, les bateaux sont hébergés au niveau du Port Chantereyne. Un retour à leur emplacement est prévu dans le courant du mois d’août.

Le montant de cette opération s’élève à 500 000 € HT