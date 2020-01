De nouveaux recours déposés contre le futur centre de tri de colis d'Amazon à Fournès

Fournes, France

"On est prêt à aller jusqu'au conseil d'Etat." Les opposants au futur centre de tri de colis d'Amazon qui doit s'implanter à Fournès, entre Nîmes et Avignon restent plus que jamais mobilisés. Après les recours gracieux déposés en mairie contre le permis de construire, c'est cette fois à l'autorisation environnementale délivrée par le préfet du Gard le 14 novembre 2019 qu'ils s'en prennent. Une vingtaine de nouveaux recours gracieux ont été déposés ce mardi en préfecture par des habitants de Fournès et le collectif ADERE (Association pour le développement de l'emploi dans le respect de l'environnement). "On a détecté des imperfections et on en a fait des remarques confie Patrick Genay, membre du collectif mais il nous a fallu aller chercher un expert pour décortiquer les textes. Le recours gracieux, c'est la première étape. Si on n'a pas de réponse, on ira au tribunal administratif. "

Jusqu'au conseil d'Etat

Le collectif ADERE est soutenu dans son combat contre Amazon par Attac. L'association altermondialiste ne veut pas entendre parler du modèle économique proposé par le géant du e.commerce. "C'est vraiment une aberration économique, citoyenne et c'est un modèle de civilisation qu'il faut absolument contrer explique Alain Roubineau, d'Attac Nîmes. Il faut faire monter la pression, il faut que les locaux soient de plus en plus rejoints par des associations nationales et qu'on montre qu'il y a une opposition non seulement ici, mais partout ailleurs." Le représentant d'Attac n'hésite pas à invoquer la désobéissance civique pour s'opposer au projet. Avant d'en arriver là, les opposants useront de tous les outils à leur disposition, quitte à aller jusqu'au conseil d'Etat pour se faire entendre.