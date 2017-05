De nouveaux repreneurs potentiels pour GM&S Industry

Il reste une semaine à l'usine de La Souterraine pour trouver un repreneur, plusieurs sociétés (dont le spécialiste de l'automobile Thierry Morin et des fonds de pension) viennent de prendre contact avec Bercy. Mais qui ira jusqu'à déposer une offre de reprise?

Décidément, il aura fallu que les salariés de GM et S mènent des actions coup de poing pour faire parler d'eux au niveau national, et susciter un intérêt plus large. Lors d'un point d'étape en préfecture de la Creuse, les ouvriers ont appris que plusieurs nouvelles sociétés avaient montré des marques d'intérêt, à une semaine de la date limite de dépôt des dossiers auprès du tribunal de commerce de Poitiers.

Et parmi ces nouveaux noms, le plus intéressant semble être Thierry Morin et sa société TM France, un patron qui connait très bien le milieu de l'automobile. Il a été PDG du groupe Valéo, et a récemment racheté l'entreprise F2R (Française de roues) près de Châteauroux. Autres nouvelles pistes évoquées : deux fonds de pension russes et guinéens se seraient rapprochés de Bercy. Une perspective qui enchante moins les Sostraniens, ils gardent un mauvais souvenir d'un fonds anglais qui n'était pas resté bien longtemps.

Une quatrième piste reste d'actualité : le groupe Frey qui s'est manifesté la semaine dernière. Spécialiste du vin et de l'immobilier, il serait prêts à reprendre 240 salariés, après avoir été "touché par la détresse" des GM et S. Il est jugé comme un candidat "sérieux" par l'Etat, les salariés devraient pouvoir le rencontrer rapidement afin d'échanger avec lui.

Et puis n'oublions pas GMD et Magnetto, deux sociétés qui s'étaient manifestées il y a plusieurs mois. Toutes ces marques d'intérêt vont-elles se concrétiser par des offres de reprise ? Avec quel niveau d'activité et combien de salariés? La réponse arrivera rapidement, elles doivent être déposées au tribunal de commerce d'ici le 7 juin, avant l'audience du 23 juin. En attendant, les représentants syndicaux vont pouvoir échanger une nouvelle fois avec leurs clients, les constructeurs automobiles (PSA et Renault) ce jeudi, lors d'un rendez-vous téléphonique .

Par ailleurs les ouvriers de GM et S appellent les citoyens à écrire au Président de la République pour se rappeler à son bon souvenir, ils ont réalisé une carte postale pré-remplie, que vous pouvez récupérer à l'usine, ou dans toutes les unions départementales CGT de France. Pour l'instant, 10.000 exemplaires ont été tirés.