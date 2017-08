De nouveaux tarifs pour le TER à la rentrée

Une nouvelle grille tarifaire pour la rentrée. C'était l'un des objectifs du conseil régional de Bourgogne Franche-Comté. Le 29 août, les prix de tous les Transports Express Régionaux (TER) seront changés. Avec un nouveau calcul de prix du billet, et de nouvelles cartes de réduction.

Le conseil régional de Bourgogne Franche-Comté souhaite inciter les usagers à prendre les transports en commun et il le fait savoir. Nouvelle grille tarifaire, cartes de réductions. Tout est fait pour attirer et fidéliser l'utilisateur occasionnel.

Une carte de réduction pour les +26 ans

Pour cela deux propositions. Des tarifs simplifiés tout d’abord : 5€ pour 30 km, c’est la nouvelle échelle. Exemple avec Belfort-Besançon à 17.40€ plein tarif. Avec cette nouvelle grille tarifaire, il en coûtera 15. Le billet le moins cher coûtera 5€. C'est le cas pour Belfort – Montbéliard. Pour des trajets supérieurs à 200 km, il en coûtera 35€.

Des prix qui avantageront certains et pénaliseront d'autres. Pour contenter tout le monde, la Région met aussi à disposition des plus de 26 ans une carte de réduction. C’est la seconde proposition : 30% de réduction la semaine ; 60% le weekend, les jours fériés et pendant les vacances. Avec cette offre, La Région souhaite convaincre les actifs de laisser leur voiture au garage.

50% de réduction automatique pour les 12-26 ans

Car c’est là l’ambition du conseil régional qui a voté cette grille en juin. Inciter les gens à prendre les transports en commun. Et aussi se renforcer face à la concurrence du covoiturage. Sans parler de l'ouverture totale à la concurrence des TER en 2023.

Les jeunes, c'est-à-dire ceux de 12 à 26 ans, n’ont pas été oubliés. Ils auront 50% de réduction automatique sur tous leurs trajets, en échange d'une vérification de leur carte d'identité par le contrôleur. Plus la peine d'avoir une carte de réduction ou un abonnement.

Pour rappel, depuis la liberté tarifaire accordée aux régions en mars 2017 (en accord avec la loi NOTRe votée en 2015), c'est la Bourgogne-Franche-Comté qui fixe les prix des TER.